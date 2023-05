Torino: strategie Juric per i gol

TORINO - Due partite per l’ottavo posto, due gare da vincere contro Spezia e Inter per puntare all’Europa. Segnando almeno un gol più dell’avversario, quindi cavalcando la vena di Sanabria che dopo il gol alla Fiorentina vorrà pure puntare alla tredicesima rete, o chiudendola con il tiro da fuori che può ancora crescere, quale risorsa dalla quale il Toro possa attingere per rendersi pericoloso.

Ilic, Miranchuk e un nuovo Singo al cross

E così negli ultimi giorni Juric, tra i molti lavori sviluppati per finalizzare, ha anche insistito molto sulla conclusione da fuori area. Possono colpire i difensori centrali - e Schuurs ha un bel tiro dai 20 metri - come gli esterni - Lazaro ha precisione nel cross come nel tiro - ma soprattutto ad avere licenza di battere in porta sono Ricci, Ilic e Miranchuk. Con loro lo staff del tecnico croato ha particolarmente lavorato, per rendere più continua la soluzione che preveda il tiro in porta da fuori area. Dinamica importante come potrà esserlo il calcio da fermo, tradizionalmente tallone d'Achille della squadra di Juric. E poi rispetto alla Fiorentina, parlando di rifinitura che possa portare al tiro in porta, bene tornare alla precisione del cross, spesso mancata in particolar modo guardando dal lato di Singo.