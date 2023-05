Primo assalto a Vlasic: il Toro ci prova, 8 milioni

TORINO - Ci stanno provando, dice un agente che ben conosce le dinamiche tipiche del Torino e tutto un certo sottobosco. Ora tentano con Vlasic, poi vedrai che a giugno proveranno a fare la stessa cosa per Miranchuk, puntualizza. Ci sta che Cairo e Vagnati se la giochino così, aggiunge ancora. I due giocatori non hanno mica tanta voglia di tornare indietro, lo sanno tutti, per cui c’è sempre tempo per offrire più soldi, nel caso.

Un libro stampato, questo procuratore. Nonché un fotografo della realtà. D’altra parte i corridoi del mercato italiano presentano pure strettoie, il paese è piccolo e la gente mormora. E in effetti qualcosa sta cominciando a muoversi. Vagnati ha cominciato ad arare nuovi territori, finora lasciati sostanzialmente in sonno come campi sotto la neve. Però adesso è primavera inoltrata, ci stiamo avvicinando a giugno e alcuni conti alla rovescia stanno iniziando a mettersi in moto, necessariamente. Si è sciolta la neve, ma si sta sciogliendo anche la lingua. Vedi il cambio di strategia attorno a Djidji, per esempio: Juric ha fatto da apripista, il dt ora sta provando a verificare fino a che punto il francese possa essere interessato a restare, a determinate condizioni.

Un altro conteggio temporale porta per l’appunto dalle parti di Vlasic, dal momento che il suo diritto di riscatto a favore del Torino scadrà il 10 giugno: ben prima di quelli relativi a Miranchuk (Atalanta, 11 milioni) e Lazaro (Inter, 6). La cifra pattuita ad agosto, in coda a una trattativa complicata e turbolenta col West Ham, è di 13 milioni. Ma Nikola vuole restare a Torino, lo ha già comunicato a Juric, a Vagnati e lo ha pure ammesso pubblicamente. Lo stesso dt, prima di Torino-Fiorentina, ha parlato di colloqui mirati anche per il croato, oltreché per Djidji e il russo. E ora qualcosa di nuovo sta venendo al pettine: trattasi, effettivamente, di un nodo da sciogliere.

