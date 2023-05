Juric, il segreto di Sanabria che vuole fare 13 con il Toro

TORINO - Come gestire un patrimonio di 12 gol, nella speranza che continui a buttarla dentro anche nelle prossime due partite decisive per le speranze europee del Torino. Stiamo parlando di Tonny Sanabria . E della gara di domani che attende i granata contro lo Spezia, prima della chiusura in casa contro l’Inter.

Juric e la deroga Sanabria

Ivan Juric ha ammesso che i fastidi all’adduttore che avevano colpito il paraguaiano un paio di settimane fa non sono ancora del tutto spariti. «Dobbiamo gestirlo durante la settimana, evitandogli lavori pesanti o rischiosi, così da averlo in campo anche nel prossimo futuro. Ormai lo alleniamo soltanto in funzione della partita da giocare. Sperando poi che ce la faccia a stare in campo per il maggior numero di minuti possibile. Già contro la Fiorentina era stato così». Troppo importante, questo Sanabria. Così Juric ha deciso di derogare, ma solo per lui: no ad allenamenti tutti i giorni duri, sfiancanti, ma un lavoro ad hoc orientato solo ai 90 minuti in arrivo.