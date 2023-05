Torino, ancora Schuurs: rinnovo e no alla Premier. E con Buongiorno...

Conferma secca da parte dell’entourage di Perr Schuurs : «Nella prossima stagione resterà al Toro! Al 100%...Nella bilancia della prima stagione, le cose fatte bene e gli aspetti nei quali è cresciuto sono superiori alle mancanze, mostrate per lo più contro i big del campionato: Perr Schuurs è scivola- to al cospetto di Zapata, quindi si è sentito ancora piccolo di fronte a Osimhen , ma tante volte al centro della difesa più che un grande è stato un gigante. Per lo più muovendosi in mezzo, ma in qualche occasione, soprattutto recente, anche da braccetto di destra. Con accentramenti quando Buongiorno, da proposta sempre recente, si è spinto in avanti per appoggiare la fase offensiva. Schuurs in questa stagione ha avuto tanti meriti: il primo, la voglia di migliorarsi mettendosi a disposizione in un nuovo contesto. Riconosciutagli anche da Juric: «Ha grande intelligenza, è stato concentrato e ha fatto molto bene. Sicuramente deve migliorare tanto sotto alcuni aspetti, ma lo vedo ben predisposto al lavoro. Ha la testa pulita e tramite il lavoro stesso può limare i suoi difetti e diventare un ottimo giocatore». Così si esprimeva il tecnico fin dalla prima uscita dell'olandese: era fine agosto, nei minuti seguenti al successo per 2-1 centrato dal Torino allo Zini. Da allora Schuurs tanto altro ha imparato - e sempre tenendoci dentro quella crescita che dovrà renderlo più smaliziato e tosto contro uno Zapata o un Osimhen - arrivando a far circolare il suo nome sulle scrivanie di tanti club esteri, soprattutto inglesi.

Schuurs, le sirene della Premier League

Dal Liverpool al Manchester United, per arrivare alla sorpresa Newcastle - quarto e qualificatosi alla prossima Champions - e al Tottenham. Un campionato, la Premier League, e club di caratura europea che lo seguono non possono che allettare Schuurs, il quale però mantiene chiare le idee sul suo proposito di crescita. Come detto mancano ancora degli step, tanto che continua a gravitare attorno alla Nazionale senza ancora affondarci sopra le unghie. E allora quale miglior contesto, e quale miglior allenatore se non Juric, per perfezionare ancora quei certi movimenti in velocità nell'uno contro uno, quei tempi per inserirsi in avanti. Schuurs, che ha lasciato l'Ajax per giocare di più, sa che un ulteriore campionato importante nel Toro potrà sortire un doppio effetto: rinforzare su di lui l'appeal - già alto, 25 milioni di euro la valutazione - in campo internazionale, e impiantare e radicare la presenza in Nazionale. Per continuare serenamente con il suo attuale club, e metterlo nelle migliori condizioni rispetto a una sua eventuale cessione - che non avverrebbe quindi questa estate - il difensore dovrebbe allungare il contratto oltre l'attuale scadenza fissata nel 2026: le parti annusano già l'aria, partendo dal presupposto che la volontà è continuare assieme. Schuurs resta, Buongiorno confermato come Sanabria, Ricci e Ilic. Poi i tentativi per riscattare Miranchuk e Vlasic e rinforzare ulteriormente la trequarti magari con Darder: quello per la prossima stagione sembra un Toro che parte dalle conferme, di quelli che insomma piacciono tanto a Juric.