Torino, l'Europa, il Picco e la voglia di Juric

INVIATO A LA SPEZIA - Mai come stavolta per il Torino sarà fondamentale mescolare serenità e lucidità. Solo così potrà ben tenere testa a uno Spezia proteso alla ricerca della salvezza e sperare anche di vincere per tornare almeno temporaneamente sull'ottavo gradino della classifica, che può valere l'Europa. Contro la Fiorentina i granata hanno commesso errori nei fraseggi e al momento dell'ultimo passaggio definiti da Ivan Juric fin "clamorosi". Le pressioni psicologiche connesse al dover vincere a tutti i costi si fecero sentire fin troppo nella mente di una squadra non abbastanza ricca di leader esperti e trascinatori. Oggi a La Spezia riuscire a mantenere sangue freddo e lucidità significa combattere gli oggettivi limiti tecnici e di qualità della squadra granata, riducendoli. Altrimenti sarà tutto più difficile.