Juric, che Toro! Euroboom a La Spezia e il sogno continua

TORINO - Una traversa (Miranchuk), un palo (Vojvoda), un gol annullato (Sanabria) e quattro sigilli (autogol Wisniewski su tocco velenoso di Singo, poi Ricci, Ilic e Karamoh: le ultime due reti sono state molto belle a coronamento di azioni collettive d’un certo spessore): è Toro spettacolo, un Toro d’Europa che vince a La Spezia con un poker, 4-0 e tutti a preparare l’ultima sfida contro l’Inter che potrebbe spalancare le porte della Conference League. Un Toro da record, poi, visto che la legge dei grandi numeri conta 9 vittorie in trasferta ed è addirittura da 88 anni che il Toro non inanellava in trasferta 4 vittorie di fila senza subire gol. Una marcia inarrestabile quella dei giocatori di Juric che ottengono risultati e successi grazie al bel gioco. E viene da chiedersi come sarebbe adesso la classifica se contro il Monza fossero stati assegnati due rigori sacrosanti su Karamoh e Ricci. Quello su quest’ultimo grida vendetta ancora oggi.