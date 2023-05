Spezia-Toro, insulti e rabbia Juric: "Se ti urlano zingaro dura non reagire"

Termina con un netto 4 a 0 a favore del Torino il match contro lo Spezia al Picco. I garanata volano a 53 punti, in piena lotta con il Monza e il Bologna per l'obiettivo ottavo posto. Passo falso dei bianconeri, che ora devono sperare in una mancata vittoria dell'Hellas Verona, per poi giocarsi tutto all'ultima giornata. Juric , discriminato con cori razzisti durante la partita , al termine del match ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Spezia-Torino, le dichiarazioni di Juric

Queste le parole di Juric al temine del match: "Se abbiamo rimpianti per lo scontro diretto perso con il Monza? Ormai è andata così. Non rimprovero nulla ai miei giocatori, ora abbiamo l'ultima partita davanti i nostri tifosi e vediamo come finisce". Il Torino ha centrato la quarta partita fuori casa senza subire gol, non capitava dal 1935: "Questa è la conseguenza della nostra crescita". Poi sul futuro della squadra: "Ora siamo concetrati sull'ultima partita". Sugli insulti razzisti: "Non è facile ignorarli, penso che non sia giusto. Zingaro, scimmia, nero. Uno pensa di non reagire per non fare casino, ma dopo un po' diventa spiacevole. A volte vediamo reazioni esagerate ma c'è da comprendere perché sei offeso di brutto. L'arbitro è stato bravo a gestire la situazione e poi si è tranquillizzato tutto. Gyasi li ha calmati? Era un mio giocatore a Mantova, c'è un'amicizia profonda. I ragazzi che sono di un altro colore magari capiscono anche meglio queste cose".