Torino: Karamoh vice bomber!

Miranchuk-Vlasic: avanti con la trattativa

Tornando ai giocatori più prolifici, per Sanabria sono iniziate le manovre che dovranno portare al rinnovo (l'attuale scadenza è fissata al 2025, meglio non correre rischi e muoversi per tempo), mentre per Karamoh si attendono soltanto le firme per il rinnovo per due stagioni. Che la società granata può autonomamente esercitare. Nessun problema contrattuale guardando a Pellegri, come a Radonjic che è stato integralmente riscattato da Vagnati. Riflessioni interne, e contatti costanti sono invece in ballo con Atalanta e West Ham per il futuro di Miranchuk e Vlasic: il Toro li terrebbe entrambi, come da esplicità volontà manifetata da Juric, ma non alle cifre che per adesso chiedono i due club proprietari del cartellino dei due trequartisti.