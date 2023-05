Toro: caccia al biglietto per l'Inter

TORINO - Sabato, ore 18.30, arriva l’Inter con vista Europa. Perché se i granata riusciranno a battere i nerazzurri blinderanno l’8º posto e assisteranno come parte interessata ai processi sportivi in cui si difenderà la Juventus perché, in caso di ulteriori penalizzazioni ,il Toro andrà in Europa: da capire tramite una serie di circostanze se in Europa League (accadrebbe se la Roma vincesse la finale di Europa League e la Fiorentina perdesse quella di Conference) oppure Conference League. Grande entusiasmo tra i tifosi granata, la caccia al biglietto è partita, tutti vogliono esserci per trascinare la squadra verso l’impresa di sconfiggere l’Inter che una settimana dopo si giocherà la Champions League contro il Manchester City di Guardiola .

Non sarà un match facile e questo Juric lo sa bene. In settimana, quindi, lavoro con grande intensità per costringere (o non costringere) l’Inter a correre e spendere (o non spendere) energie, visto che contro il City ne avrà molto bisogno. Anche se Simone Inzaghi farà turnover scenderà comunque in campo un’Inter altamente competitiva in grado di vincere. Il Toro, oltre all’entusiasmo dei tifosi, avrà dalla sua una condizione fisica ottimale e una grande voglia di riscatto dopo l’ingiustizia del rigore negato a Ricci contro il Monza che grida ancora vendetta e che Rodriguez e compagni non hanno dimenticato.

Per quanto riguarda la formazione, Juric non avrà che l’imbarazzo della scelta anche se la scelta è praticamente fatta con la conferma della squadra che ha stravinto a La Spezia. Si punta molto su Sanabria, che nell’ultimo periodo è andato in gol una partita ogni due e non avendo segnato a La Spezia la legge delle probabilità dice che andrà a bersaglio contro i nerazzurri. Numeri e cabala a parte, l’attaccante paraguaiano sta attraversando un ottimo momento di forma. Insomma, il Toro è pronto per l’impresa.