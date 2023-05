TORINO - Yann Karamoh ha convinto il Toro che fa scattare il rinnovo biennale: l'attaccante sarà quindi granata fino al 2025. Ivan Juric è soddisfatto del comportamento del ragazzo, ex Parma, che è entrato sempre più nei meccanismi di squadra. Per lui 5 gol in stagione, 4 in campionato e un totale di 22 presenze.