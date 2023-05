Torino e quell'ottavo posto da tenere stretto stretto

TORINO - Il Torino di Ivan Juric può ancora sperare di andare in Europa, pur se la Juventus non ha subito ulteriori penalizzazioni in classifica? Se lo chiedono i tifosi granata, per l'appunto oggi più che mai. La risposta è: sì, il Torino può ancora sperare. Ecco come e perché.

Toro, Juve e Uefa

Nel mese di giugno, presumibilmente con sentenza entro fine mese, si svolgerà il procedimento sportivo dell'Uefa sul caso Juventus. Nel caso in cui la Juventus venisse squalificata dalle Coppe per uno o più anni, automaticamente il suo posto sarebbe preso dalla squadra classificatasi subito dopo i bianconeri in campionato. Di conseguenza, la Juventus (che può ancora chiudere il campionato tra il quinto e il settimo posto) lascerebbe libera una posizione. L'ottava in classifica verrebbe automaticamente ripescata.

Torino, ora operazione Inter

Per continuare a sperare, dunque, il Torino deve innanzi tutto chiudere il campionato esattamente dov'è: appunto all'ottavo posto. Appuntamento contro l'Inter, sabato alle 18.30 in casa contro i nerazzurri che potrebbero schierare una formazione alternativa in vista della finale di Champions League.