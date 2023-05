Torino: Milinkovic per il 12° acuto

TORINO - La dodicesima davanti al dodicesimo uomo. Vanja Milinkovic-Savic, sabato al Grande Torino contro l’Inter, cerca un’altra partita senza subire reti. Dopo quella di La Spezia, nella quale invece tanti sono stati i gol rifilati dai granata ai liguri. Un poker per alimentare le speranze di agguantare l’ottavo posto, e poi da lì chissà se nelle Coppe Europee. Sarebbe il coronamento di una stagione che dice che il Toro, a una giornata dalla fine, è già a più 3 punti in campionato. Serve un altro scatto, l’ultimo. Una zampata in attacco - quella di Sanabria sarebbe la 13ª - e tanta attenzione in difesa, al cospetto di un’Inter certo calibrata in vista della finale di Champions, ma pur sempre dotata di tantissima qualità.