Torino, l’8° posto vale anche senza Europa

Ci sono 8,3 milioni di motivi per difendere l’ottavo posto in classifica. Non un numero a caso: tradotto in euro, è quanto il Torino incasserebbe dalla Lega Serie A se dovesse terminare il campionato nell’attuale posizione. Una cifra a cui poi si potrebbero aggiungere anche altri milioni, provenienti questa volta dalla Uefa, nel caso in cui quel piazzamento dovesse valere la qualificazione alla Conference League. Ma è ancora troppo presto per pensare a eventuali gare premi internazionali o alle possibili sanzioni che arriveranno per la Juventus, ora l’obiettivo è solamente quello di difendere l’ottavo posto e assicurarsi quell'assegno da 8,3 milioni che Urbano Cairo potrebbe mettere in cassaforte in caso di vittoria contro l’Inter. In caso di pareggio o di una sconfitta servirebbe invece una serie di risultati favorevoli dalle partite di Fiorentina, Monza e Bologna. Negli ultimi novanta minuti di campionato la classifica, soprattutto a metà, tra la colonna di sinistra e quella di destra, potrebbe subire diversi stravolgimenti: Torino, Fiorentina, Monza e Bologna sono separate da appena due punti ma, in termini economici, arrivare ottavi, noni, decimi o undicesimi, farebbe una bella differenza.

Torino-Inter, tutti gli scenari Partiamo dal peggiore degli scenari: se la squadra di Juric dovesse perdere contro l’Inter, essere superata dalle tre concorrenti e chiudere il campionato undicesima, il premio che arriverebbe nelle casse granata sarebbe di “soli” 5,5 milioni, ovvero circa 3 in meno rispetto al premio previsto per l’ottava della classifica. Con il nono posto nelle casse arriverebbero invece 7,4 milioni e il tesoretto scenderebbe a 6,3 in caso di decima posizione. Una differenza non da poco con quegli 8,3 milioni che l’ottavo posto garantirebbe e che farebbero di certo comodo in vista della nuova stagione. Ma sarebbe troppo venale pensare che l’unico motivo per cui valga la pena concludere il campionato all’ottavo posto sia quello economico legato al gruzzoletto che la Lega ogni anno mette a disposizione per le venti squadre di serie A. Non va infatti dimenticato che, per esempio, vincendo contro l’Inter sabato sera il Torino sarebbe già certo di cominciare la prossima Coppa Italia direttamente dagli ottavi di finale, giocando inoltre in casa quel turno ed evitando una trasferta sulla carta complicata sul campo di una delle cosiddette grandi. Insomma, non si ripeterebbe un Milan-Torino come quello visto a gennaio e deciso dal gol di Michel Adopo nei tempi supplementari.

Torino, questione Europa in ballo Poi, certo, c’è sempre la questione Europa in ballo ma per quella si dovrà attendere cosa decideranno alla Uefa con il caso Juventus. Chiudere il campionato all’ottavo posto sarebbe inoltre una soddisfazione per Juric e per la squadra: per questo motivo, come vi abbiamo raccontato ieri su queste pagine, il tecnico in questi giorni ha chiesto ai suoi giocatori di non pensare a tutto ciò che potrebbe arrivare con l’ottavo posto in classifica ma di restare concentrati e pensare solamente a battere l’Inter per non avere poi rimpianti. Al premio da incassare ci penserà eventualmente la società dopo il 90’.

