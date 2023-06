Torino, Sanabria e l'ultima meraviglia per chiudere in bellezza

TORINO - Tonny, tocca a te! Oggi al GrandeTorino, in uno stadio stracolmo d’entusiasmo, Sanabria cercherà di trascinare il Toro al successo per blindare l’8º posto . Dopodiché si vedrà. I tifosi puntano soprattutto su di lui, Juric anche. Oltretutto c’è anche un aspetto curioso che gli amanti della cabala tengono in grande considerazione. Nell’ultimo periodo Sanabria ha segnato un gol ogni due partite e visto che nell’ultima, a La Spezia , non è andato a bersaglio... contro l’ Inter dovrebbe colpire.

In questi giorni il paraguaiano si è allenato con grande intensità per concludere al meglio una stagione d’oro. Finora ha realizzato 12 gol (10 nel 2023), superando il record personale stabilito a Gijon, quando nella stagione 2015-16 segnò 11 volte. L’attaccante, dunque, è diventato un bomber micidiale. A inizio stagione si metteva a disposizione della squadra, rendendosi sempre utilissimo. Faceva a sportellate con i difensori avversari per aprire varchi ai compagni e in alcune circostanze ha servito assist invitanti come di solito fanno, o dovrebbero fare, i trequartisti. Senza tralasciare un altro aspetto: andava sempre ad aiutare i compagni in difficoltà, a destra, avanti e indietro. Chiaro che dopo un dispendio di energie del genere non era abbastanza lucido in zona gol.

Detto, fatto. E in questo è stato bravissimo Juric a trovargli la soluzione giusta. Gli ha cambiato modo di stare in campo: più profondità, meno corsa e tagli improvvisi sul primo palo. Da quel momento sono arrivati anche i gol, uno più bello dell’altro e quasi tutti decisivi. Le sue realizzazioni, infatti, non sono mai state banali, ma a coronamento di azioni molto belle che lo hanno visto protagonista nella conclusione: un altro giocatore rispetto a inizio di stagione, una punta vera. Un giocatore in grado di fare tutto, tant’è che la società sta pensando di prolungargli il contratto. Cairo, al termine della partita con la Fiorentina, 1-1 con gol di Tonny, ha dichiarato: «A me Sanabria è sempre piaciuto, anche quando non faceva 12 gol. Sono un suo grande estimatore». E Vagnati prima dell’inizio della prossima stagione cercherà di blindarlo. Non c’è fretta perché il contratto scadrà nel giugno del 2025, però, viste come stanno andando le cose, è meglio cautelarsi.