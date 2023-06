Torino, "battaglia" con il West Ham per Vlasic

TORINO - Mercato Toro, è in corso una "battaglia" con il West Ham per il riscatto di Nikola Vlasic, come da volontà di Ivan Juric. Il dt Davide Vagnati, forte del sì preventivo del trequartista croato, che vuole restare in granata, sta cercando di far abbassare la cifra del riscatto (13 milioni). Per il West Ham, Vlasic è fuori dal progetto. La scadenza del diritto è fissata per sabato, ma il fatto che il ragazzo voglia restare e spinga anche lui perché il West Ham accetti di rimettersi al tavolo col Toro consente al club granata di guardare non con ansia alla "tagliola" formale del 10 giugno.