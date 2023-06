Torino, la promessa di Schuurs: "Prepariamo la prossima stagione"

TORINO - Ha festeggiato i 7 anni insieme alla fidanzata Roos da calciatore del Torino, i tifosi sperano però che Perr Schuurs possa celebrare anche gli 8 anni di fidanzamento restando sempre un calciatore granata. E poi magari anche i 9, i 10 e così via, ma per i successivi ci sarà tutto il modo per eventualmente pensarci più avanti. Certo che se anche nella vita professionale il difensore è fedele alla stessa squadra, così come lo è in quella sentimentale alla stessa fidanzata, si può sperare di vederlo ancora molto a lungo con la maglia granata addosso. Amore e lavoro, si sa, non sono però la stessa cosa e se di mestiere si fa il calciatore è anche più facile cambiare squadra, soprattutto se si è reduci da una stagione molto positiva come lo è stata quella dell’olandese e il proprio valore è notevolmente aumentato. L’addio non è comunque affatto scontato e lo stesso Schuurs ha ribadito più volte la propria volontà di restare al Toro, come anche l’ultimo post che ha pubblicato sul profilo Instagram dimostra. "Insieme abbiamo dato tutto fino alla fine. È stata una buona stagione. Grazie mille ai nostri tifosi che sono stati sempre al nostro fianco, e ci hanno supportato per tutta la stagione. Ora è il momento di rilassarci e prepararci per la prossima stagione. Forza Toro". Un post che, oltre a ricevere i like di molti compagni (anche qualche ex come Sasa Lukic o chi come Etrit Berisha è, di fatto, ai margini del progetto da ormai diversi mesi), ha scatenato anche i tifosi che lo hanno immediatamente invaso con richieste di non andare via in estate e frasi piene d’affetto. "Ti vogliamo anche per la prossima stagione", "Ti prego resta", "Piero uno di noi": sono solamente alcuni dei tanti messaggi lasciati sulla bacheca Instagram di Schuurs e, anche a distanza di molte ore dalla pubblicazione di quel post, le dimostrazioni d’affetto e le richieste di permanenza stanno continuando ad aumentare.