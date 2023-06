Torino, il piano anti infortuni: tutti schedati!

TORINO - Il ritiro è ancora lontano ma il Toro è già pronto per farlo. Lo staff dei preparatori atletici e dei medici, presieduto dal professor Barbero , uomo di fiducia di Ivan Juric , nell’ultimo periodo ha analizzato la situazione atletica e fisica di ogni giocatore per risolvere il problema dei tanti infortuni che hanno caratterizzato, quindi penalizzato, la stagione dei granata. Ci sono stati vertici, discussioni ma soprattutto approfondimenti che hanno coinvolto ogni singolo granata. Sono stati studiati i movimenti, le caratteristiche fisiche, la resistenza agli sforzi, gli scatti, la velocità. Il tutto grazie agli strumenti ultramoderni (tra l’altro sono arrivati gps di ultimissima generazione per un costo complessivo molto alto) che hanno fornito dei dati su cui lavorare con più certezze. Lo stesso Juric, in tempi non sospetti, aveva sottolineato l’importanza di risolvere questo problema.

Torino, ecco le tabelle

Detto, fatto. Per ogni granata è stata preparata una tabella personalizzata di lavoro. Nel preraduno del Filadelfia, in programma tra il 12 e il 13 luglio, verranno fatti altri test che aggiorneranno la tabella fatta con grande scrupolo in questi giorni. Così tutti i granata svolgeranno un lavoro personalizzato e questo dovrebbe abbassare (e di molto) le possibilità di infortuni. Insomma, per lo staff del Toro non è ancora tempo di vacanze. Si vuole cominciare spediti in attesa che il mercato porti le conferme e gli acquisti giusti per poter puntare l’Europa entrandoci dalla porta principale.