Torino, ora per Vlasic si va a oltranza

Il Toro ha fatto scadere (ieri a mezzanotte) il diritto di riscatto col il West Ham, fissato a 13 milioni, per Nikola Vlasic , 25 anni, che Juric vuole a tutti i costi per costruire un Toro d’Europa. Questo, però, non significa che Davide Vagnati molli l’osso, tutt’altro: il direttore tecnico dei granata in queste ore ha nuovamente sondato il terreno con il club inglese che ha appena conquistato la Conference League. Ma veniamo alla cronaca, nuda e cruda, di una trattativa che proseguirà anche nei prossimi giorni. Come si sa, il prezzo concordato nella scorsa estate (15 milioni) in questi ultimi tempi era sceso a 13 milioni , una cifra che comunque il Toro considera ancora alta. Nell’ultima settimana al West Ham sono state inviate due offerte scritte tramite email .

Toro, le due offerte per Vlasic al West Ham

All’inizio una (molto) strategica di 8 milioni per verificare la reazione della società che la prossima stagione dopo aver vinto la Conference disputerà l’Europa League. Un modo per bussare alla porta e riaprire la trattativa senza scomporsi più del dovuto. Tanto più che Vlasic non rientra nei piani del club e lo stesso giocatore non ne vuole sapere di rientrare a Londra. Dopo il primo tentativo il dirigente ne ha fatto un altro proponendo 9 milioni più bonus (circa 1,5 milioni) difficilmente raggiungibili. Probabilmente in questi bonus si è inserita la partecipazione del Toro alla prossima Champions League. Come nel primo caso, anche in questo il West Ham si è mostrato intransigente rifiutando la proposta. Per adesso è un no su tutti i fronti. Pochi, per gli inglesi, i di fatto 9 milioni offerti, vista la difficoltà a centrare i bonus che porterebbero il totale a 10,5.

La volontà di Vlasic. E Praet...

In questo discorso c’è la volontà, fortissima, del giocatore di restare al Toro. E lo ha fatto anche presente ai responsabili del mercato del club londinese. E’ andato addirittura oltre, affermando che non intende andare in nessuna altra squadra che non sia il Torino. E il Toro si fa forte di questa sua volontà, che quasi sempre risulta decisiva per il buon esito della trattativa. Nei prossimi giorni il dirigente granata si rifarà vivo con gli inglesi, magari con una nuova proposta per cercare di chiudere al più presto il discorso. L’obiettivo, si sa, è quello di mettere a di sposizione il croato per il ritiro di Pinzolo in programma il 17 luglio. Ovviamente il tecnico croato aspetta con trepidazione il suo connazionale perché - come ha ripetuto più volte e anche nel summit con Cairo e Vagnati il giorno dopo la fine del campionato - lo considera insostituibile essendo al primo posto nella sua lista preferenziale. Da segnalare, per concludere il discorso, che viene ancora monitorata la situazione Praet, l’ex che quest’anno con il Leicester è retrocesso dalla Premier. Chiaro che il belga non ha nessuna intenzione di disputare la Football League Championship, più semplicemente la seconda divisione inglese. Anche Praet tornerebbe volentieri in granata per riabbracciare Juric e un ambiente che conosce alla perfezione. Ma questo sarà possibile solo se non dovesse chiudersi la trattativa Vlasic.