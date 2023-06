Torino, raduno al Filadelfia e ritiro a Pinzolo: il programma

Il Toro è già proiettato alla prossima stagione, si sta accelerando per mettere Ivan Juric nella condizione di poter lavorare nel miglior modo possibile. A livello organizzativo è già tutto pronto e sono già state organizzate due amichevoli. Ma procediamo con ordine: i giocatori si ritroveranno al Filadelfia il 10 luglio, a poco più di un mese dall’inizio degli impegni ufficiali, dove svolgeranno i primi test atletici. Dopodiché, il 17 luglio è prevista la partenza per Pinzolo, dove i granata effettueranno il classico ritiro, per così dire, quello più duro, in altura, all’aria fresca e lontano dai riflettori con un solo obiettivo: mettere benzina nel motore per arrivare sino alla fine senza pause. Ci sarà poi un richiamo nella breve pausa natalizia ma il più dovrà essere fatto in Trentino.

Il 22 luglio la presentazione

Ovviamente per l’occasione Ivan Juric spera di avere a disposizione una rosa quasi al completo per poter mettere in atto il suo credo calcistico. Lo scorso anno - per la cronaca - si presentarono due soli nuovi (Bayeye e Radonjic) e ci furono problemi e scintille. Acqua passata, ovvio. E le intenzioni del club, sempre nel limite del possibile perché il mercato proseguirà per tutto il mese di agosto, sono quelle di accontentarlo. Basterebbe consegnargli gli stessi giocatori che hanno concluso questo campionato. E successivamente, dopo un’interruzione di 4 anni causa Covid, la sera del 22 luglio tornerà la presentazione della squadra davanti ai tifosi con conseguente festa, per far sentire il calore dei sostenitori che raggiungeranno la Val Rendana.

Torino, le amichevoli già programmate

Oltre al ritiro sono già state programmate due amichevoli e una data per la terza. Il 22 luglio i granata affronteranno la Feralpisalò, formazione che ha conquistato direttamente la Serie B. Quindi un test di un certo spessore, tutt’altro che soft. Ma Juric vuole subito cominciare forte. Il 28-29 luglio ci sarà un secondo test con una squadra ancora da individuare. Il 6 agosto, invece, amichevole internazionale contro il Reims, formazione francese della massima serie. Appuntamento, quindi, assai impegnativo, giusto quello che ci vuole per valutare la tenuta della squadra in vista dell’inizio del campionato in programma sabato 13 agosto. Nel periodo del ritiro a Pinzolo sono anche previste due partitelle contro delle Rappresentative locali. Niente di particolarmente pesante, però.