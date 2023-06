Caselli: "C’è un bel Toro. Ha un cuore e un futuro"

Erano tanti, erano bei volti, ed erano tutti lì al Filadelfia per lui, per il giudice Gian Carlo Caselli. Per Caselli premiato al Fila, con un riconoscimento che è un attestato simbolico atto a celebrare la sua esistenza, condotta da paladino della giustizia e dei valori più alti della nostra Italia democratica e repubblicana, in prima fila innanzi tutto contro il terrorismo e la mafia, e per abbracciarlo come fratello granata sotto lo sguardo di tutta la sua bella famiglia, in testa la moglie e il nipotino Leonardo. «Avevo 10 anni quando il Grande Torino morì. Ricordo due partite. E ricordo come se fosse ieri un’uscita alta di Bacigalupo, un angelo in volo, prendendo il pallone sulle teste di tutti. Ricordo gli allenamenti delle squadre che sono venute dopo. Ricordo me ragazzo aggrappato a una ringhiera del Fila, a una partita col Cagliari, e un boato come mai ho sentito in vita mia, quando entrarono i granata in campo. Ricordo al Comunale il derby della tripletta di Combin per Meroni. Oppure il 3 a 2, i 3 gol in 3 minuti alla Juve. Per la gioia lanciai al cielo mio figlio Stefano, ancora tanto piccolo. Il giorno dopo, vidi la scena immortalata in una foto: non ci credevo, non me ne ero reso conto sul momento… E se si fosse fatto male? E oggi siamo qui, sempre a tifare Toro nel bene come nella cattiva sorte. E abbiamo anche un bel Toro, ora. Ha un cuore e una spina dorsale, ha giovani di talento che rappresentano il futuro. Lasciatemelo dire: è proprio bello tifare Toro».