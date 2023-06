Torino, Vlasic e l'intrigo tra Cska e West Ham: cosa può succedere

TORINO - Un’insalata russa, se non fosse che di mezzo ci sono anche la tragedia, l’orrore della guerra scatenata da Putin. Suo malgrado, Nikola Vlasic è finito mani e piedi dentro a un intrigo internazionale, tra carte bollate in andata e ritorno fra Mosca e Londra . Un controverso scontro legale, con tanto di sentenze del massimo organismo calcistico, la Fifa, con la sua Camera di risoluzione delle controversie: fin da quella emessa il 31 marzo, con nuovi risvolti in queste ultime ore. Mancati pagamenti: la società inglese non ha mai versato ai moscoviti la seconda rata (poco meno di 9 milioni di euro) relativa alla compravendita del trequartista croato . Il trasferimento risale al 2021: circa 26 milioni di euro, il totale. E a oggi risulta pagata solo la prima rata. Il 31 luglio scadrà anche la terza e ultima rata, di analoga entità a quella non pagata nell’estate del ‘22. Il Cska già da parecchi mesi aveva denunciato il mancato pagamento della seconda rata (per la precisione, dallo scorso ottobre). Chiara la difesa degli inglesi, davanti alla Fifa. In sostanza: colpa delle sanzioni comminate dalla comunità internazionale alla Russia. Sanzioni da rispettare a priori in Inghilterra e in ogni caso impossibili da dribblare, come certificato anche dalla banca britannica Barclays, cui si affida la società calcistica londinese. Sul capo degli inglesi, tuttavia, pesano ora anche le intimazioni della Fifa. Se entro il 31 luglio il West Ham non verserà quelle due rate mancanti (in tutto 17,43 milioni di euro), si vedrà aumentare il risarcimento da pagare sino a quota 25,65 milioni . Non solo: agli inglesi sarà anche vietato di comprare e tesserare nuovi giocatori per 3 anni fino al pagamento dell’intera cifra.

Torino tra offerte e speranze

Fin qui, in estrema sintesi, gli ultimi sviluppi del contenzioso legale internazionale: in ogni caso un problema in capo agli inglesi, per farla breve. Ma lo scontro tra Cska e West Ham, con la Fifa di mezzo, potrà condizionare negativamente, in qualche modo, anche le speranze del Torino di trattenere il croato? In senso stretto, prettamente giuridico, no: eventuali colpe più o meno... giustificate del West Ham non potranno ricadere sui diritti del giocatore. Ci eravamo lasciati con la seconda offerta presentata da Vagnati agli inglesi poco prima che scadesse il diritto di riscatto da 13 milioni (sabato scorso alla mezzanotte): quel rilancio da 9 milioni di euro abbondanti più 1,5 di bonus non facili. Gli inglesi, si sa, risposero picche. Il Times ha ora scritto che il West Ham pretende (da chiunque!) almeno 18 milioni per vendere Vlasic, proprio per recuperare il debito da versare al Cska (comprensivo degli interessi maturati dal 1° aprile, naturalmente). Una boutade di mercato, una provocazione che lascia il tempo che trova. Chi mai pagherebbe una cifra così alta per un giocatore che da tempo sta facendo pressioni per non tornare a Londra e per restare a Torino? E che, oltretutto, vuole prendere in esame solo le offerte del Torino? Morale: nei prossimi giorni Vagnati tornerà alla carica con gli inglesi, in attesa di nuove risposte. Accetteranno di trattare a condizioni eque, una buona volta?