Pellegri, che occasione con l'Under 21 di Nicolato

TORINO - La conferma di Juric è una garanzia per il futuro. Perché il tecnico ha ottenuto delle garanzie: non si vendono i big e verranno riscattati i prestiti. E si aspetta di conoscere, stavolta con grande ottimismo, le condizioni fisiche di Pietro Pellegri, l’attaccante che anche in questa stagione è stato frenato da numerosi problemi fisici. L’attaccante di Juric ha la possibilità di dimostrare di essere fisicamente a posto con l’Under 21. È stato infatti convocato per la fase finale dell'Europeo che si terrà in Romania e in Georgia dal 21 giugno all’8 luglio. Per l’attaccante granata è una opportunità da non perdere. In questa manifestazione può confermare di non avere più problemi fisici prima di tutto e poi dimostrare il suo valore - visto che le potenzialità ci sono: e lo ha ribadito perfino Mancini qualche giorno fa - con dei gol importanti, magari quelli decisivi, magari quelli che ci possono catapultare sul titolo. Insomma, tutto il Toro, a partire da Juric, lo seguirà con grande attenzione con la speranza che si presenti negli ultimi giorni di ritiro a Pinzolo al massimo della forma.