Torino, vacanze ma non per tutti: Ricci e Pellegri con l'Under, Karamoh ai Caraibi

TORINO - Vacanze, finalmente. Ma non per tutti i granata. Samuele Ricci e Pietro Pellegri, ad esempio, sono con l’Under 21 che insegue il titolo europeo e il sogno olimpico Parigi 2024 (la qualificazione a cinque cerchi manca da una vita…). Demba Seck si allena da solo, per guadagnare il terreno perduto: poche apparizioni, davvero, per il senegalese (18 in totale, 15 in campionato con zero reti all’attivo). Yann Karamoh, invece, ha fatto decisamente meglio: 22 presenza, 5 gol. Il franco ivoriano si gode il mare di Turks and Caicos Island, un paradiso caraibico meta ambita dagli appassionati di immersioni e snorkeling.