Toro: Juric, eccoti la difesa di ferro

TORINO - Milinkovic Savic ha rinnovato, Djidji lo sta per fare, Buongiorno idem e Schuurs, a meno di una proposta finanziaria oltre ogni limite, resterà in granata. Buongiorno, tra l’altro, l’azzurro, firmerà tra poco... a vita visto che il nuovo contratto sarà molto lungo. E Zima, impegnato con la sua nazionale nelle qualificazioni europee, è ancora legato ai granata. In questo modo Juric è stato accontentato, continuerà a lavora alla difesa che la passata stagione è stata tra le più convincenti del campionato. Un primo e importante passo avanti delle società che sta cercando di accontentare il proprio tecnico che è intenzionato a far compiere al Toro un importante salto di qualità. L’obiettivo, infatti, è quello di conquistare l’Europa entrando dalla porta principale. La base della squadra è solida, le fondamenta ci sono. Considerando che anche la mediana con Ricci e Ilic offre vide garanzie e Sanabria in avanti è diventato anche bomber a tutti gli effetti c’è da essere ottimisti. Juric conta di avere tutti, Buongiorno compreso, per il 17 luglio, giorno in cui i granata partiranno per Pinzolo per cominciare i loro lavori forzati.