Continuità Torino: resta anche Scurto, rinnovo per un anno

Interrompere prematuramente il percorso iniziato al Toro dopo appena una stagione sarebbe stato un peccato. Per i granata, che avrebbero perso un allenatore che in pochissimo tempo è stato capace di calarsi in una realtà molto complessa a livello di vivaio. Ma anche per lo stesso Giuseppe Scurto , che avrebbe lasciato un'opera parzialmente incompleta. Dunque, il sodalizio continua. Per volontà di entrambe le parti, per la forza di un progetto che resiste e che anzi nella prossima stagione vuole incrementare il proprio valore. La permanenza di Ruggero Ludergnani , dopo il corteggiamento serrato del Bologna , sicuramente ha aiutato il tecnico di Alcamo a fugare ogni dubbio sul proprio futuro. A questo, poi, si aggiunge un mercato allenatori che in Serie C non ha coinvolto Scurto in prima persona: c'è stato qualche ammiccamento, ma nulla di più. Rimanere al Toro è una naturale conseguenza di un'estate che ad un certo punto sembrava sul punto di diventare particolarmente frizzante, ma alla fine in casa granata non si muove nulla, almeno non per quanto concerne la Primavera .

Meglio procedere per step

L'accordo prevede il proseguimento dell'avventura del tecnico per un'altra stagione: meglio procedere per step, anche perché l'anno prossimo l'asticella per il Toro sarà più alta. Per migliorare l'ultimo campionato bisogna arrivare a giocarsi lo scudetto in fi nale: non sarà semplice riuscirci, ma comunque la dirigenza punterà a creare una squadra capace di giocarsela. Di essere protagonista. In questo senso, Scurto ha già le idee molto chiare: si riparte dal blocco di giocatori classe 2004 e 2005 che nell'annata terminata nella semifi nale per il tricolore persa contro la Fiorentina ha sorpreso tutti. Alessandro Dellavalle, Jacopo Antolini, Alì Dembelé, Marcel Ruszel, Aaron Ciammaglichella, Zanos Savva, ma anche Herbert Ansah, Francesco Dell'Aquila, Eybi Njie, Giacomo Corona e Luigi Caccavo dovranno essere i pilastri della futura Primavera, in attesa di capire quali elementi classe 2003 rimarranno a disposizione.

Zoccolo duro importante

Il Toro ha già uno zoccolo duro importante al quale potersi affi dare, perciò l’aspetto cruciale è legato al miglioramento della squadra, che passerà attraverso il lavoro di Ludergnani: il 4-3-3 e il 4-4-2 saranno i moduli che serviranno come riferimenti per individuare i profi li giusti. In questo senso, l’intesa fra il capo del vivaio e l’allenatore è molto forte. Insieme stanno già operando per puntellare una rosa che dovrà essere competitiva, a prescindere dal risultato fi nale della prossima stagione. Anche perché il principale focus della Primavera resta la creazione dei Gineitis che verranno: portare quanti più giocatori possibili in prima squadra sarà sempre la strada maestra. Scurto, in ogni caso, a Torino sta benissimo. Ed è molto stimato non soltanto in società, ma anche da Ivan Juric, che ha apprezzato moltissimo l’operato dell’ex difensore nella sua prima stagione sotto la Mole. Il matrimonio, dunque, prosegue. Per la gioia di tutti.