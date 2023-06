Francini: "Buongiorno leader. È il nuovo Cravero"

Se giocasse oggi, Giovanni Francini sarebbe uno degli uomini più ambiti del mercato. Perché di laterali di sinistra come lui ce ne sono pochi, pochissimi. Grandissimo protagonista della Serie A degli Anni '80 e della prima parte del decennio successivo, Francini è stato un perno della difesa del Toro . Ma la sua vita non è stata solo granata, anzi. Nell'estate del 1987, infatti, fu il fiore all'occhiello della campagna acquisti del Napoli , fresco di primo scudetto. Lì ha conquistato prima la Nazionale, poi la Coppa Uefa e infine il secondo tricolore della storia azzurra. Adesso Francini guarda con attenzione le due squadre che hanno contraddistinto gran parte del suo percorso nel calcio. Nel Toro apprezza in maniera particolare Alessandro Buongiorno , ormai in rampa di lancio dopo l'esordio da titolare con Mancini . La società granata sta blindando il centrale con un ricco rinnovo fino al 2028: una mossa che consolida ulteriormente il suo status, certezza incrollabile di una squadra che l'anno prossimo sogna un salto di qualità. Partendo proprio dal prolungamento del contratto di Buongiorno.

Giovanni Francini, c’è chi accosta Alessandro Buongiorno a lei. Si ritrova in questo paragone? O ritiene che sia azzardato?

«Mi ritrovo in parte, ma devo dire che sicuramente mi lusinga che oggi io venga ricordato per il modo di stare in campo di Buongiorno. Ha uno stile simile al mio, solo che io agivo prevalentemente sulla fascia sinistra. Abbiamo ruoli un po’ diversi e poi il calcio è molto cambiato nel corso degli ultimi decenni. Buongiorno sta facendo molto bene sia da centrale sia da centro-sinistra, anche in Nazionale mi ha colpito moltissimo. Gli auguro il meglio, è un ragazzo che mi sembra inquadrato e con la testa ben salda sulle spalle. Deve continuare a crescere perché non si smette mai di imparare, figuriamoci a 24 anni»

Qual è l’età giusta per la maturazione di un difensore?

«Non esiste una definizione unica o un momento che possa valere davvero per tutti. Sicuramente Buongiorno, arrivato a 24 anni in azzurro, si può già definire uomo e calciatore strutturato. Ha vissuto un anno d’oro, il prossimo deve diventare ancor più decisivo per la sua crescita. Di sicuro sembra già un veterano, ormai secondo me ha una consapevolezza molto chiara dei propri mezzi e lo dimostra in campo»

Cosa le piace di Buongiorno in particolare?

«L’attenzione, la pulizia nei palloni giocati e il fatto che cada poco per terra. Vedo similitudini con me sotto questo aspetto: facevo pochi falli, esattamente come lui. Questo dettaglio lo fa sembrare molto sicuro del suo valore. Poi ha un buon piede e mi sembra un difensore completo: è alto, è veloce e riesce ad adattarsi ad ogni tipo di avversario. Trovo che abbia ancora margini di miglioramento importanti, ma di sicuro può diventare un campione»



Ivan Juric, prima della fine del campionato, ha detto una frase significativa: «Tutti hanno un prezzo, tranne Alessandro, che è da tenere ad ogni costo». Condivide questo pensiero?

«Assolutamente sì, ci sono giocatori intorno ai quali vale la pena di costruire il futuro. Solitamente lo si fa con centrocampisti o attaccanti, ma il calcio di oggi può prevedere anche un difensore come leader tecnico di un progetto. Io gli costruirei un Toro intorno, lo farei diventare il nuovo Cravero. Parliamo di una bandiera del Toro, che ha appena conquistato la Nazionale e sicuramente la partita giocata contro l’Olanda gli porterà benefici immediati. L’esperienza aiuta tantissimo, mi ha veramente stupito la naturalezza con la quale si è disimpegnato: non gli sono tremate le gambe nemmeno per un secondo. Era proprio libero da ogni ansia, per questo lo trovo psicologicamente pronto a essere un perno granata anche in ottica futura»

Quanto riesce a incidere un allenatore nella crescita di un difensore?

«Tantissimo. Ricordo il mio primo anno in prima squadra con Bersellini: ebbi tantissimi problemi fisici e feci molta fatica. Poi è arrivato Radice ed è iniziata la mia discesa: ho fatto stagioni importanti e lo ringrazio, è stato un uomo unico. Non guardava in faccia nessuno, giovani o esperti: giocava solo chi meritava. Riusciva a responsabilizzarti come pochi altri. Mi ha fatto migliorare tecnicamente e umanamente, come penso sia in grado di fare anche Juric. Mi ricorda Radice non a caso: è un sanguigno e pretende sempre tantissimo da tutti»