Toro, Buongiorno sempre più leader: "Avanti insieme per un grande futuro"

Sempre più leader, anche al di là dell’oceano: Alessandro Buongiorno - da New York che in questi giorni sta ospitando pure il presidente granata Urbano Cairo - attraverso Instagram calibra parole che vanno nel solco di quanto messo in atto negli ultimi mesi. «Ci abbiamo messo cuore e sacrificio... Vogliamo che questo percorso di maturità continui...», i passaggi più significativi.

C’è tanta magia, nel 2023 di un ragazzo che il 9 giugno ha compiuto 24 anni. Se nella prima parte della stagione era stato convincente, nel nuovo Anno la qualità delle sue prestazioni si è clamorosamente impennata. È cresciuto da ogni punto di vista, acquisendo quella fiducia in se stesso e maturando una personalità che lo rende un mastino in marcatura, ma anche un regista basso di piede educato. In più, sul finire della stagione, spesso Juric gli ha chiesto di accompagnare l’azione offensiva del Toro: compito assolto senza perdere di vista le consegne in fase difensiva.

Buongiorno un vero leader

Un crescendo, davvero rossiniano, che gli ha spalancato le porte della Nazionale. Prima vissuta in allenamento, poi da esordiente, il 57° dell’era Mancini, nella gara contro l’Olanda vinta 3-2 dagli azzurri e che è valsa all’Italia il terzo posto nella Uefa Nations League. Un debutto attraversato sulla scia di come aveva chiuso la stagione con il Torino: da protagonista, tanto che così il ct ha parlato, del prodotto del settore giovanile granata: «Ha fatto una grandissima partita», la sentenza di Mancini. E nel 2023 c’è anche stata la soddisfazione per la laurea conseguita in Economia Aziendale. Non è finita qui: presto è attesa la firma sul rinnovo del contratto che lo legherà al club granata fino al 2028. Con stipendio decisamente aumentato: dai circa 300 mila euro attuali passerà a una cifra vicina ai 900 mila.