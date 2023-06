Quel triste addio agli ultimi pezzi di vecchio, vero Toro

Nell’attesa che l’Uefa inventi una Coppa che consenta la qualificazione in Europa con il 10° posto, il processo di sassuolizzazione del Torino Fc (detto col massimo rispetto del Sassuolo, per il quale il consolidamento dello status di metà classifica è giustamente un obiettivo di cui andar fieri, considerata la storia pregressa del club) procede inesorabile. Laddove per sassuolizzazione si intenda l’accettare senza colpo ferire lo status di squadra e società subalterne alle big : nei rapporti di forza sportivi e politici, nelle dinamiche di confronto sul mercato, nel coraggio di fissare degli obiettivi calcistici e non soltanto di bilancio all’insegna delle plusvalenze reali e non fittizie. Non ci si sassuolizza ancora, invece, con uno stadio e un centro sportivo di proprietà, chiaro: lì servirebbe investire sul serio , fare programmi sul serio, progettare un sistema virtuoso di autofinanziamento sul serio, a partire dal vivaio e non facendo unicamente affidamento sulle virtù taumaturgiche dell’allenatore di turno (a questo giro, Juric).

Ma bisognerà pure dare a Cairo un po’ di tempo, dopo questi appena diciotto anni di apprendistato nel mondo del calcio e di inserimento nel mondo granata, no? Cos’è tutta questa fretta? A tale proposito, i tifosi registrano con sommo dispiacere – ancorché senza grande stupore – gli addii al settore giovanile di Silvano Benedetti (per consunzione e sfinimento) e di Tonino Asta (per divergenze di vedute e scambi di opinione propedeutici al suo allontanamento prima della scadenza del contratto). Senza entrare qui nel merito delle due vicende professionali e umane - diverse tra loro anche per il carattere del figlio (e poi padre) del Filadelfia e per il temperamento dell’ex capitano - queste separazioni non possono che intristire ulteriormente un ambiente già piagato, e nella stragrande maggioranza del tifo anche piegato, dalla costante, progressiva, chirurgica degranatizzazione del tessuto societario, e sovente di riflesso agonistico. Al di là dei risultati più o meno buoni conseguiti come dirigente/insegnante (Benedetti, adorato a 360 gradi per l’umiltà, la dedizione, il basso profilo ma pure la tenacia nel seguire i ragazzi in tutto e per tutto) e come tecnico (Asta, che a suo tempo diede pure una mano all’amico Longo per salvare la prima squadra dalla Serie B), erano ancora due pezzi di Toro, Silvano e Tonino, oltre che di pane. Di Toro vero. Nei valori, nelle aspirazioni e sì, anche nelle ambizioni.

Benedetti, l'addio dopo una vita in granata: "Toro, la mia Champions"

Le ambizioni del Torino e le attese dei tifosi

E chi, in questo Torino moderno, lavora e si batte per integrare valori, aspirazioni e ambizioni al vissuto personale nei tempi in cui il Toro era Toro - o comunque provava a esserlo - in ogni sua componente, a prescindere dai risultati (che in ogni caso non contemplavano il 10° posto come piazzamento di cui sentirsi soddisfatti, quasi vantarsene) alla lunga rompe un po’ le balle. Anche quando, come Benedetti, non le rompe mai. Magari prima o poi si degneranno di spiegare qualcosa ai tifosi, alla corte di Cairo, nel mentre che preparano una cena di commiato al Biondo dopo aver visto la festa (bellissima) organizzata al Fila dalla sua Scuola Calcio, con centinaia di bambini e genitori e - come encomiabili rappresentanti più alti in carica del Torino Fc - l’allenatore degli Esordienti e un capo scout per l’attività di base. L’uomo che cammina sui pezzi di Toro ha, parafrasando De Gregori, due anime, un sesso e di ramo duro il cuore.

Toro, prove di sudamerica: la doppia offerta per Mantilla e Pierotti