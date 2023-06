Torino, ecco Cataldi: alla scoperta del nuovo preparatore dei portieri

TORINO - A Verona ha prima portato il rendimento di Marco Silvestri a livelli altissimi - tanto che l’Udinese è all’ex portiere gialloblù che si è affidata per coprire il ruolo lasciato vacante da Musso (passato all’Atalanta) - quindi ha reso Montipò una tra le migliori realtà del panorama italiano: preparatore di entrambi è stato Massimo Cataldi, sotto contratto con il club veneto fino al 30 giugno, ma da luglio pronto a intraprendere l’avventura in granata. Dove tornerà a lavorare con Ivan Juric, che lo ha avuto e apprezzato proprio nel Verona. Novara, Bari, Verona e nel futuro prossimo Torino: queste le tappe della carriera di Cataldi. Il quale, nella società attualmente in mano a Maurizio Setti, ha lavorato dal 2018 fino al termine della stagione appena conclusa con la salvezza. Nel 2018-19 il portiere era appunto Silvestri, e così sarebbe stato anche per le due annate successive. Nella seconda, oltreché Silvestri, aveva allenato Radunovic. Protagonista della recente cavalcata del Cagliari di Ranieri conclusa con la promozione in A dopo la finale playoff vinta contro il Bari. Nel 2020-’21 (e pure nel 21-’22) il secondo a Verona era invece Pandur. Classe 2000 che sotto la guida di Cataldi ha vestito la maglia della Croazia Under 21 in quattro occasioni. Dopodiché è toccato a Montipò beneficiare degli insegnamenti del 48enne di Civita Castellana: il novarese arrivava da una sola esperienza in Serie A, con il Benevento con cui aveva disputato 37 gare subendo 74 reti. Un’indubbia scommessa che i fatti hanno dimostrato essere stata vinta.