Torino: riparte la campagna abbonamenti

TORINO - Tra due settimane il Torino si ritroverà al Filadelfia (il 10 luglio), per poi terminata la settimana di test fisici e primi allenamenti partire alla volta di Pinzolo, dove la squadra lavorerà dal 17 al 28 luglio. Mentre tiene banco il mercato con le trattative di Vagnati rivolte principalmente ma non solo alle corsie di centrocampo e agli attaccanti esterni, sul sito del club granata viene dato il la alla campagna abbonamenti per la stagione 2023/24 che inizia oggi.

Abbonamento a 99 euro per universitari in Curva Primavera

Serve in primo luogo essere in possesso della “Fidelity Card Cuore Granata”. Tre, poi, le vie attraverso le quali abbonarsi: recarsi presso i punti vendita Vivaticket abilitati o andare alla biglietteria Nord dello Stadio Olimpico Grande Torino (dal lunedì al sabato dalle 10 alle 18: possibile pagare con contanti, bancomat, o carte di credito senza commissioni). L'acquisto, inoltre, potrà avvenire online sul sito torinofc.vivaticket.it. Gli abbonati della stagione sportiva 2022/2023 hanno diritto ad un prezzo speciale, a condizione che l’abbonamento stagionale venga rinnovato entro il 29 luglio. Tessera a 99 euro in Curva Primavera per gli universitari.