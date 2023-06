Toro, Radonjic corre e suda in vacanza: è il tempo di svoltare

Ha sperato fino all’ultimo di poter recuperare da quell’infortunio al retto femorale accusato a fine aprile e poter dare una mano ai compagni per il rush finale del campionato: Nemanja Radonjic è stato invece costretto a guardare da lontano le ultime sette partite, quelle in cui i suoi compagni erano impegnati nella vana corsa al settimo posto. E in quella corsa il trequartista serbo avrebbe certamente potuto fare comodo, anche perché stava vivendo un ottimo periodo di forma, visto che nelle gare precedenti era spesso stato tra i migliori nel Torino , a dimostrazione del fatto che la sfuriata di Ivan Juric nel derby (dopo averlo sostituto appena un quarto d’ora dopo il suo ingresso in campo) era servita.

Ora Radonjic è in vacanza ma con la testa è già proiettato alla prossima stagione e sta lavorando per farsi trovare pronto quando la squadra granata si ritroverà al Filadelfia (il 10 luglio): anche ieri, nelle proprie storie Instagram, ha postato immagini di lui in palestra, impegnato a tenersi in forma.

Radonjic, allenamenti in vacanza

Certo in queste settimane ne sta approfittando anche per staccare un po’ la spina, riposarsi e godersi il tempo libero (ha iniziato le vacanze con una capatina a Parigi per tifare il connazionale al Roland Garros), ma ha capito che il Torino è probabilmente l’ultimo treno per la sua carriera e non può fallire: le prestazioni della seconda parte di stagione, dopo i tanti alti e bassi della prima parte, ne sono la dimostrazione. Ora vuole un ruolo da protagonista anche nel nuovo campionato, non si accontentata di essere una comparsa. Gode della stima di Juric, ha un buon rapporto anche con i compagni e può iniziare la nuova stagione con il vantaggio di conoscere le richieste del suo allenatore: tutti elementi che gli permettono di poter guardare al futuro con fiducia.

Radonjic, una delle poche certezze sulla trequarti

Non bisogna inoltre dimenticare che, al momento, Radonjic è anche una delle poche certezze di Juric sulla trequarti campo: Nikola Vlasic e Aleksey Miranchuk non sono stati riscatti (anche se Davide Vagnati sta portando avanti le trattative per cercare di riprenderli entrambi), mentre Demba Seck potrebbe essere ceduto in prestito per giocare con maggiore continuità. Gli unici fantasisti certi di essere al Torino anche nella propria stagione sono quindi Radonjic e Yann Karamoh. Non resteranno da soli, a prescindere da come si evolveranno le trattative con il West Ham e l’Atalanta per Vlasic e Miranchuk: l’intenzione di Vagnati è quella di accontentare Juric e creare un parco trequartisti di qualità in grado di fare la differenza, di scardinare anche le difesa più chiuse con giocate di qualità. In tal senso va letto l’interesse per Pereyra, il quale dal 1° luglio sarà svincolato dall’Udinese. E forse è propr io questo l’aspetto su cui il serbo dovrà lavorare in questi mesi, per migliorarsi. Ha già dimostrato di poter essere devastante quando ha gli spazi per liberare la propria velocità e affrontare il difensore avversario nell’uno contro uno, ma deve diventare più continuo. Se ci riuscirà non sarà certo un problema migliorare i numeri del suo primo anno al Torino in cui si è fermato a 2 gol e altrettanti assist, in campionato (che diventano 4 e 3 se si considera anche la Coppa Italia).