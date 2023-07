Toro tra una settimana al Fila

TORINO - Manca meno diuna settimana al preraduno del Filadelfia. Sette giorni dopo, esattamente il 17 luglio, i giocatori granata partiranno alla volta di Pinzolo per il ritiro in altura. Ma già da lunedì 10 Ivan Juric avrà delle certezze su cui cominciare a lavorare. Tra i big avrà Schuurs e Sanabria, oltre a Djidji. Tutti gli altri, che sono stati impegnati con le loro nazionali, raggiungeranno il gruppo per la partenza in Trentino. E saranno in tanti: Ricci, Pellegri e Bellavista, reduci dall'Europeo con l'Under 21, Buongiorno, Rodriguez, Ilic, Zima, Milinkovic-Savic, Linetty, Vojvoda e Gineitis. Il tecnico, ovviamente, spera di avere Vlasic per la trequarti, dopodiché si vedrà. Di sicuro Juric non si ritroverà come la passata stagione con la rosa ridotta e tanta insoddisfazione dentro esplosa, in modo clamoroso, nella lite con Vagnati. Adesso l’ambiente è disteso, i piani precisi, le idee chiare e probabilmente arriverà un altro rinforzo già nei prossimi giorni. Juric e Vagnati, tra l’altro, sono in quotidiano contatto telefonico, l'allenatore è informato in diretta sul lavoro del direttore tecnico, i piani vanno avanti. Chiaro che in questo momento di stallo, dopo aver piazzato il colpo Bellanova, il club granata debba cedere qualche giocatore in esubero per poter chiudere qualche trattativa che da tempo Vagnati sta portando avanti. Il tesoretto importante, infatti, potrebbe arrivare dalla cessione di Singo. L’esterno, in scadenza di contratto nel 2024, non ha voluto rinnovare e per questo è stato sostituito con Bellanova e messo sul mercato.