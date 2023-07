Torino, rivoluzione tecnici: nei quadri di Ludergnani resta solo Scurto

Tanti, infatti, i tecnici piemontesi che avranno spazio nelle varie categorie. Tranne, però, nell’Under 18. Al posto di Antonino Asta, esonerato con ancora un anno di contratto, si fa strada l’ipotesi di Alessandro Gazzi. Bellunese d'origine, ma ormai piemontese d'adozione. In realtà, questo passaggio rappresenta molto più di una semplice ipotesi.

Under 18, ipotesi Gazzi

Gazzi sta infatti studiando da tempo per assumere questo incarico. Sia dal punto di vista prettamente didattico (ha conseguito il Patentino Uefa A a Coverciano) che direttamente sul campo, visto che prima ha svolto il ruolo di assistente di Moreno Longo all’Alessandria e poi è stato vice allenatore dell’Under 17 granata, lavorando a stretto contatto con Aniello Parisi. Gazzi è il candidato più forte per prendere le redini dell’Under 18: si trova benissimo a Torino, la società lo apprezza molto, così come i tanti ragazzi che ha seguito da vicino in questa stagione. Il suo nome accontenterebbe un po' tutti, compresi i tifosi, che non hanno mai dimenticato la sua militanza da giocatore nel Toro durante le gestioni di Gian Piero Ventura e Sinisa Mihajlovic. Non è solo l'Under 18 ad andare incontro ad una novità in panchina, ma anche tutte le altre compagini del vivaio.

Torino, le novità nelle altre categorie

Partendo dall'Under 17: al Toro arriva Fabio Rebuffi. Un nome pesante, considerando l'ultima stagione che ha vissuto all'Alessandria, addirittura nelle vesti di timoniere della prima squadra in Serie C. Ha guidato i grigi per 27 gare di campionato, con una rosa messa insieme agli sgoccioli del mercato estivo: sull'ultima salvezza, ottenuta ai playout contro il San Donato Tavernelle, c'è anche il suo zampino, nonostante l'esonero di metà febbraio. Un uomo di punta per l'Under 17, un emergente per l'Under 16: i granata saranno infatti guidati da Michele Vegliato. Anche lui ex Alessandria, ha un rapporto molto forte con Buonagrazia: insieme hanno lavorato alla Sisport, creando un apparato che fra giovanili e scuola calcio ha prodotto talenti in quantità. Per l'Under 15 avanza la candidatura di Riccardo Catto, che nella passata stagione ha guidato l'Under 14 della Juventus: biellese, classe '89, è un allenatore che in questi anni si è fatto apprezzare per risultati e metodologie di lavoro innovative. Infine, le categorie più giovani dal punto di vista anagrafico. Il Toro, per i due gruppi Under 14, punta su due mister in rampa di lancio: Luca Altieri e Matteo Saglietti. Per l’Under 13, invece, si riparte da Andrea Canavese, strettissimo collaboratore di Buonagrazia. Saluteranno il club granata quattro volti della scorsa stagione: Aniello Parisi, Marco Veronese, Ivano Della Morte e anche Antonio La Rocca, di fatto l’unico superstite dell’era Bava.