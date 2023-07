Calendario Torino, Juric prova la partenza lanciata

Con il senno di poi tutto può essere facilmente smentibile, ma in questo momento si può ragionevolmente sostenere che il computer della Lega abbia proposto al Torino un avvio più che accettabile. Partenza lanciata, un po’ come un anno fa, quando nelle prime tre giornate i punti conquistati furono sette? Riparliamone per l’appunto a settembre, tuttavia incontrare nei primi quattro turni due neopromosse (d’accordo, in casa, dove nella passata stagione i granata hanno sofferto tanto: ma è pur vero che dalla terza annata di Juric ci si aspettano progressi in ogni ambito) e avere una trasferta abbordabile non è certo un brutto inizio. L’insidia arriva dalla partita in casa del Milan, dove per altro il Toro a gennaio ha messo a segno l’impresa in Coppa Italia e tre settimane dopo ha perso immeritatamente e di misura in campionato. Ma contro Cagliari, Genoa e Salernitana - dove a gennaio i granata giocarono una primo tempo strepitoso e però alla fine si dovettero accontentare di un solo punto - non sarà reato attendersi l’en plein.