Scurto resta al Torino: ufficiale il rinnovo del tecnico Primavera

TORINO - La notizia circolava da mesi e ora è diventata ufficiale, il Torino ha reso noto di aver rinnovato il contratto del tecnico della formazione Primavera Giuseppe Scurto fino al 30 giugno 2025. Sarà il tecnico dei giovani granata il punto fermo dello staff delle giovanili che in questa estate subirà molti cambiamenti dall'Under 18 a scendere. Nell'ultima annata Scurto ha guidato il Torino Primavera al secondo posto in regular season per poi arrivare fino alle semifinali Scudetto.