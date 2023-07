Torino, Buongiorno e le scelte da capitano

Un esempio. Anche di più: grandissimo attaccamento ai colori granata per un ragazzo che è cresciuto a pane e Toro. E che tra l’altro ha conquistato pure Mancini disputando un grande match contro l’Olanda.

Buongiorno, rinnovo e fascia dacapitano

Buongiorno sta per prolungare di molte stagioni il suo rapporto con il club. Diventerà, liofilizzando il discorso, la bandiera del Torino. In mezzo a tutte queste cose, per altro nobili, c’è anche un’altra considerazione da non trascurare. Presentandosi in anticipo, Buongiorno vuole guadagnare tempo per preparare al meglio una stagione che lo dovrebbe consacrare a grandissimo giocatore. Nell’ultima annata ha fatto benissimo ed è cresciuto molto, tant’è che Juric in più di un’occasione lo ha elogiato pubblicamente: "È il giocatore che è migliorato più di tutti. Alessandro incarna alla perfezione l’attaccamento ai colori granata. Si vede che è nato nel settore giovanile. Per me è l'unico incedibile". Un attestato di stima che il giocatore si porta dietro con orgoglio e rappresenta un ulteriore motivo per fare meglio. Insomma, sta per cominciare una nuova stagione granata sotto il segno di Buongiorno con la speranza di conquistare, finalmente, un posto in Europa entrando dalla porta principale.