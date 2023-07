Torino, Sanabria ci ha preso gusto: obiettivo stupire ancora

Tonny Sanabria è sempre stato l'uomo della seconda parte di stagione. Da una vita è così. Basti pensare che il Toro lo prese a gennaio 2021 per salvarsi: salvezza fu, anche grazie ai suoi gol pesantissimi. Di sicuro, a luglio, il paraguaiano ha la fama di essere uno dei tanti. Un attaccante di valore inserito in una batteria di compagni di reparto, ma trattato come se avesse sempre qualcosa da dimostrare. Stavolta no. Al Filadelfia, domani, ritorna un giocatore che nella passata stagione si è conquistato lo status di titolare del Toro. Un ruolo di primissimo piano lo attende: non è più in ballottaggio con nessuno, perché in questo momento parte davanti a tutti.

Com'è riuscito a guadagnarsi questo credito? Semplice: con i gol. Lo scorso anno ne ha realizzati 12 in campionato, giocando in una delle squadre più sterili del torneo. Ha capitalizzato al massimo le occasioni avute, soprattutto nel girone di ritorno: dal sigillo contro l'Empoli del 28 gennaio ha segnato altre nove volte, toccando la doppia cifra soltanto nella seconda parte dell'annata. Numeri che gli hanno dato una fi ducia immensa nei propri mezzi, dati che gli permettono di presentarsi domani a testa non alta. Di più. Sanabria è l'attaccante titolare del Toro, l'uomo dal quale ripartire ad ogni costo. Dettaglio che Davide Vagnati sta facendo capire a tante società: il paraguaiano si muove solo di fronte ad un'off erta mostruosa.

Mercato Torino, in pochi come Sanabria

Persino Schuurs, in questo momento, è più facile da sacrificare sul mercato. Perché di giocatori che facciano i gol di Tonny ce ne sono pochi e costano una fortuna, che il club granata vuole investire per potenziare altri reparti. Non un attacco che ha già un perno da non toccare. Su Sanabria, non è un mistero, da mesi si registra il forte interesse della Lazio, attenta ad ogni occasione per individuare il vice-Immobile. Corteggiamento sempre rimandato al mittente, perché il ragazzo sta benissimo a Torino e a breve dovrebbe anche fi rmare il rinnovo di contratto, visto che il suo attuale accordo ha una durata fi no a giugno 2025. Complice l'assenza di tanti giocatori a giugno impegnati con le rispettive nazionali, Tonny sarà uno dei pochi big presenti già domani. Fiero di indossare nuovamente la maglia granata e voglioso di confermare quanto di buono fatto vedere nel corso della passata stagione. Dal punto di vista psicologico, si aff accia al nuovo campionato con una fi ducia smisurata nelle proprie capacità. E anche con un grande alleato: Ivan Juric, l'allenatore che lo ha ascoltato ed esaltato. Gli ha cucito un ruolo perfetto nell'attacco del Toro, gli è stato vicino nei momenti più diffi cili e ha avuto la forza di andare oltre ai gol sbagliati.

Torino, Sanabria l'uomo perfetto per l'attacco

Ha visto in Sanabria l'uomo perfetto per l'attacco, anche quando faceva soltanto il solletico ai portieri avversari. Nel tempo il classe ‘96 ha trovato la chiave giusta per svoltare, per prendere una confi denza con la porta mai avuta prima. E adesso, a 27 anni compiuti a marzo, sa di poter sbocciare in maniera defi nitiva, senza più essere l’ombra di nessuno. Tonny è uno dei bomber della Serie A e sarà protagonista anche nella stagione che verrà. Il dualismo con Pellegri gli servirà semplicemente per alzare il livello negli allenamenti, ma non ci sono dubbi sulla titolarità. Sanabria è un punto fermo e il Toro sta facendo il massimo per non esporlo alle sirene di mercato, visto e considerato che piace molto anche in Premier League. Juric lo riabbraccerà domani con immenso piacere. E i tifosi sono felicissimi di rivederlo: al centro dell’attacco di una squadra che non può fare a meno di lui. L’unico ad aver fatto sognare l’Europa nel girone di ritorno dello scorso campionato.