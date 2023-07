Riecco il Torino: Schuurs sorride, Popa la novità

TORINO - Puntualissimi, ecco i granata al Filadelfia. Raduno in città per il Toro di Ivan Juric, senza alcuni nazionali ma con la novità Mihai Popa. Il portiere rumeno non ha usufruito dei giorni di vacanza in più (ha fatto l'europeo con l'Under 21) e ha fatto conoscenza dell'ambiente. Il leader da subito è capitan Alessandro Buongiorno. Presente e sorridente anche Perr Schuurs. «Torno a casa», ha scritto sui social. Ma si sa che il mercato incombe e le richieste non mancano. L'olandese resta volentieri a Torino, ma dipenderà dalle offerte che arriveranno e che anche il club valuterà. Per i tifosi porte aperte sabato al Fila. In attesa di novità dalle trattative: Doig e Vlasic i nomi caldi.