Torino: per le fasce piace anche Gudmundsson

TORINO. Tale è il movimento sulle fasce in questa sessione di mercato granata, da prevedere che il Toro in entrata non potrà fermarsi a Bellanova - già acquisito - e a Doig del Verona che resta a un passo. E così, senza dimenticare Acuña che potrebbe tornare caldo se il Siviglia dovesse prendere un terzino sinistro in grado di fare ombra all’argentino, e Mazzocchi della Salernitana che resta gradito a Juric , ecco spuntare anche il nome dello svedese Gabriel Gudmundsson del Lille. Esterno sinistro di 24 anni che vanta 5 presenze nella Nazionale svedese.

Da Singo a Rodriguez: potrebbero anche uscire tutti

Potrà arrivare anche lui, visto che Aina è andato via da svincolato e che Singo è gradito a quel Milan che, per l’ivoriano, ha proposto Messias (e ovviamente un conguaglio economico). E poi dall’Inter non è stato riscattato Lazaro, con Bayeye che invece andrà in prestito. Non è finita: per Vojvoda la dirigenza granata è disposta ad ascoltare le proposte per la cessione del kosovaro, mentre Rodriguez, che sarebbe una risorsa sia per il reparto centrale della difesa che per le corsie, ha il contratto in scadenza nel 2024 e, a fronte di un'offerta oltre tale data nonché remunerativamente interessante, pure svuoterebbe l’armadietto al Filadelfia.