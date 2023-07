Radonjic, il 10 da Toro: la maglia per svoltare!

TORINO - Può diventare l’anno di Nemanja Radonjic, il trequartista che già si sta allenando con Ivan Juric al Filadelfia. Il suo potenziale - aveva spiegato il tecnico croato - è notevole. Se trova continuità diventerà un top. E proprio per questo motivo il giocatore durante le vacanze ha lavorato molto per farsi trovare pronto. Non vuole perdere questa nuova opportunità e, intanto, con il nulla osta del tecnico e della società, si è preso il numero 10 che è stato lasciato libero da Sasa Lukic. Anche questo è un segnale forte, forte. In questo momento, tra l’altro, Rado è l’unico trequartista di un certo spessore che ha a disposizione in attesa che nel ruolo arrivino rinforzi. Radonjic in questi giorni di caldo torrido al Filadelfia ci sta dando dentro con grande determinazione e nelle prime partitelle sta dando spettacolo. Intanto in queste ore, sempre per rimanere in tema di trequartisti, i granata stanno aspettando delle risposte dal West Ham per Nikola Vlasic, il giocatore che Juric vuole tutti i costi. Se gli inglesi continueranno nell’intransigenza di non fare sconti (sono sempre fermi ai 13 milioni del diritto di riscatto non esercitato dai granata) Davide Vagnati chiuderà la trattativa Dennis Praet col Leicester. E’ questione di giorni, forse di ore.