Buongiorno rinnova sino al 2028: Toro per sempre!

TORINO - La notizia era nell’aria ma adesso è diventata certa: Alessandro Buongiorno ha prolungato il contratto con il Toro addirittura sino…al 2028. Il nuovo capitano granata, prenderà la fascia da Rodriguez anche se (difficile, però) resterà al Toro. Buongiorno, quindi, nato a pane e Toro si è preso il compito di far crescere la sua squadra. Crede nel progetto giovane, come lo ha definito ieri Urbano Cairo , che dovrebbe portare il Toro a prendersi l’Europa, traguardo ambito che manca da tanto e troppo tempo.

Oltre a portare in alto il Toro Buongiorno vuole anche consolidare la sua posizione in azzurro visto che con la splendida partita disputata contro l’Olanda ha conquistato anche il ct Roberto Mancini. Il difensore, proprio per dare l’esempio, si è tagliato le vacanze e si è presentato al preraduno del Filadelfia per accogliere i suoi compagni. Ha voluto dare un segnale forte, un esame da capitano. E adesso testa e cuore solo al Toro, il resto verrà da solo. Ecco le sue prime parole: «Sono contentissimo di aver rinnovato. Ringrazio la società e tutti quelli che hanno avuto fiducia in me e mando un saluto ai tifosi: vi aspetto allo stadio. Sempre “Forza Toro”!».