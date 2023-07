Toro al Fila: cori per Juric e Buongiorno. E c'è Pellegri

TORINO - (a.p.) Un pieno di amore per i granata. Il Filadelfia ha accolto così, con le tribune piene, il Toro di Ivan Juric, osannato come un capopopolo. Grandi applausi per tutti e cori infiniti per capitano Alessandro Buongiorno, che ha rinnovato fino al 2028. Grande accoglienza anche per il bomber Tonny Sanabria, uomo di riferimento là davanti, andato in doppia cifra nella scorsa stagione.