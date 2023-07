Torino, arriva il super consulente: Juric vuole velocisti e maratoneti

TORINO - Non è arrivato un colpo di mercato al Filadelfia, ma un professionista di altissimo livello sì. Se da un lato la società lavora su più tavoli per rinforzare il Toro in ogni reparto, Ivan Juric spende tutte le proprie energie sul campo, cercando di mantenere il focus sulla crescita del gruppo. Da oggi a Pinzolo, fino a ieri invece in città. Proprio nella rovente domenica torinese lo staff tecnico ha ricevuto un graditissimo ospite: Adriano Di Paco. Livornese, medico sportivo di fama internazionale, è un consulente di tante formazioni di Serie A. Lo è stato per anni per Gasperini a Genova, per questo Juric lo conosce benissimo. E lo ha riabbracciato due volte in una settimana: la prima martedì, la seconda ieri. Di Paco, infatti, ha fatto eseguire dei test fisici specifici, che servono per monitorare i parametri della condizione atletica al rientro dalle vacanze. Ieri è stata la volta dei giocatori tornati venerdì, ovvero i tanti nazionali che il Toro ha ritrovato alla spicciolata: Singo, Pellegri, Linetty, Vojvoda, Gineitis, Ilic e Milinkovic-Savic. Sono stati loro, infatti, gli ultimi testati da Di Paco, che poi ieri si è fermato con lo staff ad analizzare i dati raccolti.