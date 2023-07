A Pinzolo un Toro da costruire. E venerdì tutti in piazza

INVIATO A PINZOLO - Ecco il primo allenamento granata sul prato di Pinzolo. Ivan Juric ha radunato la squadra e ha tenuto un discorso di quattro minuti per spiegare gli esercizi. E poi via, sotto la guida del preparatore atletico. I granata di corsa con il sorriso, pronti a preparare una stagione importante. Il campo è in perfetto condizioni, un centinaio di tifosi. Il più è atteso per la festa in piazza di venerdì sera. Per il fine settimana è previsto il tutto esaurito in tutti gli alberghi di Pinzolo. I tifosi arriveranno numerosi. Venerdì la Notte Granata e sabato l'amichevole contro la FeralpiSalò.