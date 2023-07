Zima, voglia di rivalsa: "Che brutto stare fuori!". E il ritiro con il Torino...

Il rientro solo per le ultime tre giornate di campionato, ora in forma nel ritiro agli ordini di Ivan Juric e la volontà di dare il massimo già nella preparazione estiva. Voglia palesata anche con la rinuncia agli ultimi giorni di vacanza per iniziare subito a lavorare.

Zima tra infortunio e voglia di rivalsa

Dall'infortunio al periodo di ripresa passando per il ritiro, queste le parole di Zima rilasciate ai canali ufficiali del club granata: "Mi sono fatto male al ginocchio, sono rimasto fermo tre mesi. Capita ai giocatori, è normale, e dopo devi alzare il livello, sgombrare la testa. Dopo l'infortunio ho provato a vedere come andava. Ma ho fatto tre allenamenti e sentivo dolore: lì ho deciso che dovevo operarmi subito per poter tornare in campo il prima possibile. Il primo mese è stato molto duro, non potevo fare nulla. L'unica cosa positiva è che sono stato con la mia famiglia. Per il resto sono stato senza poter muovermi, senza amici e senza squadra. È stato un periodo davvero difficile. Ho seguito le gare del Torino, guardarle dalla tv è diverso, è tutto più lento ma in campo non è così. Quando mi sono ripreso ho dovuto pian piano alzare il livello. Dopo questo stop ho cambiato mentalità, ora quando sento qualcosa vado subito dal dottore per controllarmi e per fare fisioterapia. Il ritiro? Siamo partiti con intensità, abbiamo svolto una prima settimana ancora più dura dell'anno scorso".