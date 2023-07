Juric a Pinzolo prova il Toro camaleontico

INVIATO A PINZOLO - Terzo giorno di ritiro quassù ai piedi delle Dolimiti. Clima fresca, i brevi temporali rendono piacevoli e meno sofferenti gli allenamenti di Ivan Juric. Tutti i granata stanno bene e seguono alla perfezione la tabella dei lavori personalizzati. Così c'è chi all'improvviso lascia il campo per andare a sciogliere i muscoli in piscina e chi va in palestra. Per poi fare ritorno. In questo modo si riesce ad assorbire meglio gli allenamenti. Juric punta molto sulle partitelle dove perfeziona il suo schemae ne prova altri. Ieri per esempio in alcuni frangenti ha schierato i granata con il 3-4-3. Insomma, lavora per creare un Toro camaleontico in grado di cambiare faccia più volte durante la partita.