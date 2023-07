Gineitis fa centro: il Torino trova lo specialista

INVIATO A PINZOLO - Grossa novità in casa granata. Al termine dell'allenamento Juric ha fatto provare le punizioni da lunga distanza con delle sagome alte due metri e mezzo. Ebbene, nonostante la difficoltà Gineitis ha realizzato tre gol su quattro tentativi. Tiri di sinistro, a rientrare, che sono scesi in rete. Punizioni bellissime tant'è che Ivan Juric è corso divertito ad abbracciare il ragazzo. Magari grazie a questa nuova specializzazione Gineitis resterà ancora in granata. Fatto sta che dopo tanto tempo, quasi all'improvviso e a sorpresa, i granata hanno trovato uno specialista dai tiri da lunga distanza. Per la cronaca Sanabria ha realizzato un gol dopo diversi tentativi e il giovane portiere Popa ha parato bene numerose conclusione. Oggi pomeriggio i granata avranno mezza giornata di riposo dopo i duri lavori di questi giorni.