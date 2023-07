Torino, attesa a Pinzolo per la festa in piazza. Con Tameze

INVIATO A PINZOLO - Stasera la Notte Granata, domani il debutto stagionale contro la FeralpiSalò. Per questo match grande attesa: via Internet sono già stati venduti 700 biglietti e si pensa di superare quota 1.200. Nella presentazione della squadra dovrebbe anche esserci anche Tameze. La novità è che per la prima cosa verrà presentata la nuova prima maglia che sarà indossata da Buongiorno. Rispetto a quella passata la casacca avrà dei torelli neri al fianco. Insomma, qualche novità c'è nonostante non siano ancora arrivati i giocatori in grado di far compiere al Toro il salto di

qualità.