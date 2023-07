Torino, il mercato secondo Vagnati: "Ricci, Vlasic, Schuurs: vi dico tutto"

INVIATO A PINZOLO - Il concetto è chiaro. Cairo non ha bisogno di vendere, è motivato, e vuole un Toro ancora più forte ma il mercato è lungo e imprevedibile con gli arabi che la stanno facendo da padrone. Ricci, Schuurs e Singo piacciono a tanti ma l’intenzione è quella di tenerli a meno che non arrivino offerte monstre: in questo caso saranno valutate assieme a tutto lo staff, dirigenziale e tecnico. In questo momento la priorità del mercato è quella di trovare un trequartista, Vlasic resta l’obiettivo ma non solo. Con Rodriguez è cominciata una trattativa sul prolungamento di contratto e a fine mercato si affronterà anche il discorso Juric .

Di questo e tanto altro ha parlato a Pinzolo Davide Vagnati, accompagnato da Emiliano Moretti. Tutto questo detto dal dt in ritiro: «E' vero che stanno arrivando tante offerte per i nostri big, Ricci, Schuurs e Singo. Ma noi non abbiamo la necessità di vendere, ho la fortuna di stare in un club dove c'è un presidente che non ha bisogno di soldi tant'è che fino a questo momento, con Bellanova e Tameze, siamo l'unico club ad aver speso. Per quanto riguarda Ricci è chiaro che attorno a lui ci sia fermento, è un top, giovane, un ragazzo che è entrato nel giro della Nazionale maggiore. Assieme a Ilic forma una coppia di grande competitività. E noi lo vogliamo tenere. Solo se arriverà un'offerta monstre penseremo a qualcosa di diverso, sia per lui sia per Schurrs. E non è neppure detto che la accetteremo. Stiamo duscutendo il prolungamento con Rodriguez, a fine mercato la faremo con Juric con cui c'è grande sintonia. In questo momento la nostra priorità è quella di trovare un trequartista. Vlasic? Meno se ne parla meglio è. Miranchuk? Ci interessa ma non possiamo prendere tutti. Una cosa posso assicurare: vogliamo un Toro più forte».