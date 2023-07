Torino, test vero con il 10 di Radonjic

PINZOLO - Questo pomeriggio, alle ore 17, sul campo del Pinzolo il debutto stagionale dei granata, trasmesso in diretta da Torino Channel . Primo impegno ufficiale, sentitissimo, visto che sono già stati venduti 700 biglietti, e subito una sfida vera: la Feralpisalò parteciperà per la prima volta al campionato di Serie B . Juric ha voluto partire con una partita d’un certo spessore evitando quelle goleade che non servono a niente contro rappresentative del posto o formazioni dilettantistiche. Vedremo un Toro incompleto, naturalmente, in attesa di rinforzi e di sapere chi sarà ceduto. Però l’esordio si porta dietro alcune considerazioni interessanti.

Torino, la difesa e il capitano

Nelle partitelle in famiglia spesso Juric ha schierato Schuurs tra le riserve e sarà curioso vede come impiegherà l’olandese contro la Feralpisalò: assieme a Buongiorno per consolidare l’ossatura difensiva che la passata stagione era stata tra le migliori del campionato oppure nel cuore della difesa ci sarà subito Buongiorno con Zima a destra e Rodriguez a sinistra? In questo caso sarebbe sempre più probabile la partenza dell’olandese. Con Buongiorno che farebbe già le prove al suo posto. Situazione, questa, da monitorare con grandissima attenzione. Buongiorno, che ieri sera alla festa in piazza ha presentato la nuova maglia, porterà la fascia da capitano oppure sarà ancora affidata a Rodriguez, che non è ancora stato ceduto e ora potrebbe anche restare? Solitamente Juric premia sempre chi ha indossato la maglia granata per più anni e in questo caso la fascia spetterebbe a Rodriguez, ma è altrettanto vero che Buongiorno è diventato l’uomo simbolo dei granata, legandosi al club per altri 5 anni. Era stato lui, infatti, a leggere i nomi dei Caduti di Superga durante la commemorazione del 4 maggio con il “lasciapassare” dello stesso Rodriguez.